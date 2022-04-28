Tibor Pleiss: 'Sezonun hakkı buydu'
Anadolu Efes'in yıldız ismi Tibor Pleiss, AX Armani Exchange Milan karşısında alınan galibiyeti ve Final Four'u değerlendirdi.
Anadolu Efes'in AX Armani Exchange Milan karşısında aldığı galibiyeti Tibor Pleiss değerlendirdi.
Pleiss, "Gerçekten inanılmaz! Sezonun hakkı buydu. EuroLeague'in en iyilerinden birini mağlup ettik. Takım mükemmeldi. Hep birlikte harika bir iş yaptık. Çok çok çok fazla duygusalım" dedi.
Açıklamalarını sürdüren deneyimli basketbolcu, "En iyi performansımı vermeye çalıştığım akşamlardan bir tanesi. Kendi işimi yapmaya çalıştım. Hep beraber kazandığımız için çok çok mutluyum. Hep birlikte Belgrad'a gidiyoruz" diye konuştu.
MAÇIN YILDIZI
Karşılaşmada 33 dakika sahada kalan Pleiss, 25 sayı, 6 ribaund, 2 blok ile oynayıp karşılaşmanın yıldızı oldu.
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