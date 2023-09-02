Tijana Boskovic: 'Türkiye'ye karşı pozitif bir üstünlüğümüz var'

Yayınlanma: 02.09.2023 - 11:50

Güncelleme: 02.09.2023 - 11:50

Milletler Ligi'ni zirvede tamamlayarak altın madalyayı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı yarı finalde 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

3. KEZ FİNALDEYİZ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız tarihinde 3. kez Avrupa Şampiyonası finaline yükseldi. 2003 yılında finale yükselen Filenin Sultanları turnuvayı 2. sırada tamamlamıştı. 2019'da da finale yükselen Filenin Sultanları gümüş madalya alarak turnuvayı yine ikinci sırada tamamlamıştı.

RAKİBİMİZ SIRBİSTAN

Hollanda'yı yarı finalde 3-1 yenen Sırbistan ise finale yükselen ikinci takım oldu ve Türkiye ile eşleşti. 4 sette 29 sayı kaydeden Tijana Boskovic maçın en skorer ismi oldu.

"ALTIN ALMANIN YOLUNU BULACAĞIZ"

Türkiye maçı hakkında konuşan Sırbistan'ın dünyaca ünlü yıldızı Tijana Boskovic, "Türkiye her pozisyonda güçlü. Melissa ile birlikte hücumda güç kazandılar ve mükemmel çalışıyorlar. Ebrar'ın artık smaçör olduğunu biliyoruz. Hücumlarını çok güçlendirdiler. Ama inanıyorum ki onları durdurup altın almanın bir yolunu bulacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE KARŞI POZİTİF ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ VAR"

Mozzart Sport'un haberine göre, 'Finalde rakip Türkiye. 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde de karşılaşmıştınız?' sorusuna Sırp yıldız; "Türkiye ile unutulmaz bir final. Bu, onlara karşı ikinci kez final oynayışımız olacak. Harika bir takım, bence unutulmayacak bir yaz yaşıyorlar. Milletler Ligi'ni kazandılar, şimdi de büyük bir turnuvanın finalindeler. Özellikle önemli maçlarda onlara karşı pozitif bir üstünlüğümüz var, dolayısıyla 2019 yılını tekrarlayacağımız inancındayım" yanıtını verdi.