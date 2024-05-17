Timberwolves farklı kazandı, seriyi 7. maça taşıdı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde Denver Nuggets'ı 115-70 yenen Minnesota Timberwolves, seriyi 7. maça taşıdı.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi.
Etkili savunmasıyla rakibini 70 sayıda tutan ve mücadeleyi 45 sayı farkla kazanan Timberwolves, seride durumu 3-3 yaptı.
Timberwolves'ta Anthony Edwards 27 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Jaden McDaniels 21 sayı, 4 ribaunt, Mike Conley 14 sayı, 5 asist, 4 ribaunt, Naz Reid 10 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.
Nuggets'ta ise Nikola Jokic 22 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, Aaron Gordon 12 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Jamal Murray 10 sayı, 5 asistle oynadı.
Serinin 7. ve son maçı, 19 Mayıs Pazar gecesi Nuggets'ın sahasında oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu!
- 'Anayasa ihlalinin sembol ismini...'
- Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti!
- Şeriat karşıtı paylaşıma 9 ay hapis!
- Yunanlardan Fatih Terim'e büyük tepki!
- Soylu’dan muhabire müdahale
- 25 yıllık öğretmen çiftçi oldu: 15 bin saksıda üretim
- 28 Şubat davası sanıklarına tahliye kararı!
- Cemaatin inşaatı için 130 ağaca ‘idam fermanı’
- 'O bürokrat haddini aştı'