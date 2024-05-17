Timberwolves farklı kazandı, seriyi 7. maça taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde Denver Nuggets'ı 115-70 yenen Minnesota Timberwolves, seriyi 7. maça taşıdı.

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 11:16
Timberwolves farklı kazandı, seriyi 7. maça taşıdı
Abone Ol google-news

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi.

Etkili savunmasıyla rakibini 70 sayıda tutan ve mücadeleyi 45 sayı farkla kazanan Timberwolves, seride durumu 3-3 yaptı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 27 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Jaden McDaniels 21 sayı, 4 ribaunt, Mike Conley 14 sayı, 5 asist, 4 ribaunt, Naz Reid 10 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic 22 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, Aaron Gordon 12 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Jamal Murray 10 sayı, 5 asistle oynadı.

Serinin 7. ve son maçı, 19 Mayıs Pazar gecesi Nuggets'ın sahasında oynanacak.


minnesota timberwolves haberleri Denver Nuggets haberleri nba haberleri

İlgili Haberler

NBA'de Nikola Jokic 40 sayı attı: Denver Nuggets seride üstünlüğü ele geçirdi!

NBA'de Nikola Jokic 40 sayı attı: Denver Nuggets seride üstünlüğü ele geçirdi!
NBA'de Jayson Tatum double-double yaptı: Boston Celtics konferans finaline bir adım uzaklıkta!

NBA'de Jayson Tatum double-double yaptı: Boston Celtics konferans finaline bir adım uzaklıkta!
NBA'de Nikola Jokic yıldızlaştı: Denver Nuggets seriye eşitlik getirdi!

NBA'de Nikola Jokic yıldızlaştı: Denver Nuggets seriye eşitlik getirdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ilk paylaşım

Uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ilk paylaşım
Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Balık burcu yorumu
Arda Güler İspanyolları kendine hayran bıraktı: 'Real Madrid taraftarının zayıf noktası'

Arda Güler İspanyolları kendine hayran bıraktı: 'Real Madrid taraftarının zayıf noktası'
Antalya Havalimanı’nda zehirlenme şüphesi: 42 görevli hastaneye kaldırıldı!

Antalya Havalimanı’nda zehirlenme şüphesi: 42 görevli hastaneye kaldırıldı!
Kartepe'de hasat öne çekildi! Kilosu 80 liraya satılacak...

Kartepe'de hasat öne çekildi! Kilosu 80 liraya satılacak...
Baştan çıkarıcı 4 burç

Baştan çıkarıcı 4 burç
Sandık Kokusu dizisinde flaş ayrılık: Diziye veda ediyor

Sandık Kokusu dizisinde flaş ayrılık: Diziye veda ediyor
Kocaeli’de 14’üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildi

Kocaeli’de 14’üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildi