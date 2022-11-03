Timo Werner, Dünya Kupası'nda yok
Leipzig, Shakhtar Donetsk karşılaşmasında sakatlanan Timo Werner'in Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı.
RB Leipzig ve Alman Milli Takımı'na Timo Wener'den kötü haber geldi.
Leipzig, Shakhtar Donetsk karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlanan golcü futbolcunun yılın geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Werner, bu gelişme sonrası Almanya'nın Katar'daki Dünya Kupası kadrosunda da yer alamayacak.
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