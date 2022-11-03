Timo Werner, Dünya Kupası'nda yok

Leipzig, Shakhtar Donetsk karşılaşmasında sakatlanan Timo Werner'in Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 19:03
Timo Werner, Dünya Kupası'nda yok
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RB Leipzig ve Alman Milli Takımı'na Timo Wener'den kötü haber geldi.

Leipzig, Shakhtar Donetsk karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlanan golcü futbolcunun yılın geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Werner, bu gelişme sonrası Almanya'nın Katar'daki Dünya Kupası kadrosunda da yer alamayacak.


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