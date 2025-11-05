Tırmanmada son yarış Eskişehir'de

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 7. ve son yarışı olan Sarıcakaya Tırmanma Yarışı 08-09 Kasım tarihlerinde Frigya Spor Kulübü tarafından, Spor Toto ve Sarıcakaya Belediyesi katkılarıyla Eskişehir'de düzenleniyor.

8.50 kilometre uzunluğundaki Suuçtu Şelalesi yolu üzerinde yer alan parkurda 2 çıkış üzerinden koşulacak yarışta, sporcular 5 ayrı kategoride mücadele edecek.

Organizasyon, 08 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Sarıcakaya Belediyesi önünde gerçekleştirilecek start seremonisi ile başlayacak.

09 Kasım Pazar günü 11.00 ve 12.30 saatlerindeki antrenman çıkışları ile başlarken, saat 13.30’de ilk çıkışın startı verilecek.

Sarıcakaya Tırmanma Yarışı, iki çıkışın tamamlanmasının ardından saat 16.30’da servis alanında düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.