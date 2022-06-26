TJK Başkanı Serdal Adalı: 'Atçılığın bayramı'

26 Haziran 2022 Pazar, 09:51

At yarışlarında bugün yapılacak 96. Gazi Koşusu öncesi cumartesi akşamı resepsiyon düzenlendi.

Kuruçeşme'deki bir otelde düzenlenen resepsiyona, TJK Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Adalı, güzel bir gece olduğunu belirterek, "'Atçılığın bayramı' diye tabir ettiğimiz bir gün. Tüm atçıların tek hayali, bu kupaya sahip olmak, bu koşuyu kazanmak. Herkese başarılar diliyorum. At sahiplerinin, ilgililerin ellerine sağlık. İnşallah hep beraber kazasız, belasız, çok güzel bir yarış seyrederiz" dedi.

Başkan Adalı, koronavirüs salgını sonrası yarışseverlerin kısıtlama olmadan Veliefendi Hipodromu'nda yerlerini alabileceklerini aktararak, "Çok büyük bir talep var. İnşallah Veliefendi Hipodromu'na sığmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya, bu yıl 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 at katılacak.

Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak yarış, bugün saat 17.15'te başlayacak.