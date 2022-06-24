Gazi Koşusu’nu daha önce kazanan efsaneler

24 Haziran 2022 Cuma, 07:00

Gazi Koşusu’nda at binecek jokeylerden sadece dördü derbiyi geçmişte kazanmayı başardı. Bu isimlerin başında kuşkusuz 2015’ten beri Gazi’de aralıksız zafere ulaşan Ahmet Çelik geliyor. Adını yarışçılık tarihine yazdıran Çelik, bu yıl Zala Bey isimli safkana binip serisini sürdürmeyi hedefliyor.

KARATAŞ 7 PEŞİNDE

1996’da Bold Pilot’la Gazi Koşusu’nun en iyi derecesini (2.26.22) yapıp birinci olan Halis Karataş, pazar günü kazanıp derbideki 7. kupasını almak istiyor. Final Dance’a binecek Karataş, zafere uzanırsa, 7 Gazi kazanan Ahmet Çelik’le şampiyonluk sayısını eşitleyecek. 2009’da Gazi’yi kazanan Gökhan Kocakaya, bu yıl Sigoş isimli safkanla bu büyük koşuda 2. kez mutlu sona ulaşmanın peşinde olacak. Usta jokey Sadettin Boyraz, 2000’de Caprice, 2008’de Pan River’la finiş çizgisini en önde geçtiği derbide bu yıl Maximus Boy’la galibiyet arayacak.