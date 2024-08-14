TOFAŞ, ABD'li basketbolcu John Jenkins ile anlaştı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li şutör John Jenkins ile anlaştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li şutör John Jenkins'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.
Bursa temsilcisi, son iki sezonda Amerikan Basketbol Ligi Gelişim Ligi'nde (NBA G League) Ignite forması giyen 33 yaşındaki Jenkins ile anlaşma sağladı.
2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde ABD Milli Takımı forması giyen Jenkins, 2023-2024 sezonunu 31 maçta 17,8 sayı, 2,3 ribaunt, 3,1 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla tamamlamıştı
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