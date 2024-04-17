Tofaş çeyrek finalde veda etti
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Tofaş deplasmanda Tenerife'ye 78-55 yenildi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında TOFAŞ'ı 78-55 yenen İspanya'nın Lenovo Tenerife takımı, seriyi 2-1 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.
Santiago Martin Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 26-11 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-31 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan ve son çeyreğe 65-41 önde giren Lenovo Tenerife, salondan 78-55 galip ayrıldı.
Serinin ilk maçını 83-77 kazanan Lenovo Tenerife, ikinci karşılaşmada 90-81 mağlup olmuştu.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final'de İspanyol ekipleri Lenovo Tenerife, UCAM Murcia ve Unicaja yanı sıra Yunan temsilcisi Peristeri mücadele edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK 'Hatay' ve 'Ordu' için kararını verdi
- ‘İktidar Antalya’ya sopa gösterdi’
- Erdoğan yenilginin sebebini buldu!
- Erdoğan AKP’yi bırakacak mı?
- Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlar büyük tepki çekti
- Selvi'ye MHP'den zehir zemberek sözler
- Buzağı desteği ne zaman yatacak?
- Bankaya götürdüğü cesetle kredi başvurusu yapmıştı
- Askeri üniforma ile servise 3 gözaltı
- Kıyı işgalini Beyoğlu Belediyesi bitirdi