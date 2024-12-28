TOFAŞ, deplasmanda 21 farkla mağlup oldu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Mersin Spor sahasında TOFAŞ'ı 79-58 yendi.

TOFAŞ, deplasmanda 21 farkla mağlup oldu!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2024 - 18:13

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Mersin Spor sahasında TOFAŞ'ı konuk etti.

Servet Tazegül Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 79-58 kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Şahin, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz,

Mersin Spor: Cobbs 12, Pineiro 12, Emre Tanışan 13, Cruz 12, Kairys, Olaseni 20, Kartal Özmızrak 1, Simmons 2, Deniz Kılıçlı, Canberk Kuş 7, Tevfik Akdamar

TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 8, Trifunovic 3, Demircan Demir, Pasecniks 6, Obrien 5, Reed 14, Özgür Cengiz 3, Tolga Geçim 7, Berk Demir 7, Bankston 5

1. Periyot: 19-14

Devre: 43-31

3. Periyot: 59-43


Etiketler: #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi #Tofaş #Mersin Spor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler