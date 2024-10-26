TOFAŞ, deplasmanda hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında TOFAŞ, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 77-65 yendi.

TOFAŞ, deplasmanda hata yapmadı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2024 - 17:28

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında TOFAŞ, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 77-65 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-18 üstün geçen TOFAŞ, soyunma odasına 40-35 önde gitti.

Üçüncü çeyreği de 54-52 önde kapatan Bursa temsilcisi, müsabakadan 77-65 galip ayrıldı.


Etiketler: #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi #Tofaş #Yalovaspor Basketbol
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