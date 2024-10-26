TOFAŞ, deplasmanda hata yapmadı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında TOFAŞ, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 77-65 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında TOFAŞ, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 77-65 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-18 üstün geçen TOFAŞ, soyunma odasına 40-35 önde gitti.
Üçüncü çeyreği de 54-52 önde kapatan Bursa temsilcisi, müsabakadan 77-65 galip ayrıldı.
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