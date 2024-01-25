TOFAŞ deplasmandan boynu bükük ayrıldı
Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında TOFAŞ deplasmanda Unicaja'ya 89-70 mağlup oldu.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ilk maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın Unicaja ekibine 89-70 yenildi.
Malaga kentinde oynanan maçın ilk çeyreği 21-17 TOFAŞ üstünlüğüyle geçilirken, ev sahibi ekip soyunma odasına 41-27 önde gitti.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü bırakmayan ve son çeyreğe 64-45 önde giren İspanyol temsilcisi, salondan 19 sayı farkla galip ayrıldı.
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