Tofaş, evinde Bursaspor'u mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, evinde Bursaspor Basketbol'u konuk etti.
Tofaş Salonu'nda oynanan mücadeleyi Tofaş, 84-70 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Tofaş, ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Bursaspor ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Ali Şakacı, Serdar Ünal, Murat Ciner
TOFAŞ: Perez 9, Yiğitcan Saybir 4, Blazevic 9, Besson 20, Furkan Korkmaz 9, Özgür Cengiz 4, Whaley 7, Efe Postel, Tolga Geçim 9, Kidd 8, Lewis 2, Thomasson 3
Bursaspor Basketbol: Childress 8, Parsons 5, Berk Akın 2, Kononstuk 13, Nnoko 8, Göksenin Köksal 4, Bora Satır 2, Delaurier 9, Crawford 13, Yasukan Onar 1, King 5
1. Periyot: 20-21
Devre: 43-41
3. Periyot: 69-54