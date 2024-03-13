Tofaş evinde mağlup oldu
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Tofaş ağırladığı Unicaja Malaga'ya 76-80 yenildi.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, konuk ettiği İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 76-80 mağlup oldu.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Martin Horozov (Bulgaristan), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
TOFAŞ: Özgür Cengiz 4, Winston 19, Prewitt 12, Homesley 10, Tolga Geçim 3, Ege Demir 2, O'Brien 5, Sakic 6, Wiley 15, Mustafa Kurtuldum
Unicaja Malaga: Osetkowski 7, Ejim, Kalinoski 5, Taylor 11, Barreiro, Diaz 6, Carter 8, Dedovic 2, Lima, Kravish 13, Perry 19, Sima 9
1. Periyot: 28-23
Devre: 45-43
3. Periyot: 68-61
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