Tofaş evinde mağlup oldu

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Tofaş ağırladığı Unicaja Malaga'ya 76-80 yenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 22:44
Tofaş evinde mağlup oldu
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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, konuk ettiği İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 76-80 mağlup oldu.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Martin Horozov (Bulgaristan), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

TOFAŞ: Özgür Cengiz 4, Winston 19, Prewitt 12, Homesley 10, Tolga Geçim 3, Ege Demir 2, O'Brien 5, Sakic 6, Wiley 15, Mustafa Kurtuldum

Unicaja Malaga: Osetkowski 7, Ejim, Kalinoski 5, Taylor 11, Barreiro, Diaz 6, Carter 8, Dedovic 2, Lima, Kravish 13, Perry 19, Sima 9

1. Periyot: 28-23

Devre: 45-43

3. Periyot: 68-61


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