TOFAŞ gövde gösterisi yaptı!
TOFAŞ, sahasında konuk ettiği SIG Strasbourg'u 93-71'lik skorla devirerek
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 2. hafta maçında TOFAŞ Erkek Takımı, konuk ettiği Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u 93-71 yendi.
TOFAŞ grubundaki ilk galibiyetini elde etti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Luis Castillo Larroca (İspanya), Saverio Lanzarini (İtalya)
TOFAŞ: Özgür Cengiz 10, Winston 9, Prewitt 3, Homesley 13, Tolga Geçim 9, Denmon 13, Ege Demir 8, O'Brien 14, Sakic 3, Wiley 11
SIG Strasbourg: Booth 22, Brooks 4, Lacombe 11, Invernizzi 3, Hooker 12, Maille 2, McGee 9, Akin 6, Pietrus 2
1. Periyot: 29-15
Devre: 53-35
3. Periyot: 72-50
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