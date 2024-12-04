TOFAŞ, Maroussi Basketbol'u eli boş gönderdi!
FIBA Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu ilk haftasında TOFAŞ, sahasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketbol'u 96-83 mağlup etti.
FIBA Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu ilk haftasında TOFAŞ, sahasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketbol'u 96-83 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Sergii Zashchuk (Ukrayna) , Valentin Oliot (Fransa)
TOFAŞ: Reed 7, Özgür Cengiz, Perez 20, Yiğitcan Saybir 8, Trifunovic 18, Demircan Demir, Tolga Geçim 6, Berk Demir 5, Cem Küçüközkan 3, Pasecnikler 9, O'Brien 11, Bankston 9
Maroussi Basketbol: Raynolds 13, Karakostas 10, Fridriksson 9, Raduljica 4, Giannopoulos 3, Keene 14, Tanoulis, Langevine 11, Mantzoukas 11, İordanou, Nikolaidis 6, Stasinos 2
1. periyot: 21-20
Devre: 48-38
3. periyot: 72-59
Etiketler: #FIBA Avrupa Kupası #Tofaş #Maroussi Basketbol
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