TOFAŞ'a NBA'den yeni pivot! Anzejs Pasecniks...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 29 yaşındaki Letonyalı pivot Anzejs Pasecniks'i renklerine bağladı.

TOFAŞ'a NBA'den yeni pivot! Anzejs Pasecniks...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2024 - 18:41

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 29 yaşındaki Letonyalı pivot Anzejs Pasecniks'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ligde bu sezon 9 maçın tamamını kazanan Bursa temsilcisi, kadrosuna uzun oyuncu takviyesi yaptı.

Mavi yeşilliler, son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks forması giyen Pasecniks ile anlaştı.

İspanya Liga Endesa'da 2023-24 sezonunda Zunder Palencia formasıyla 34 maçta 13 sayı, 4,7 ribaunt, 1,3 asist ortalamayla oynayan 2,16 metre boyundaki oyuncu, 2024-25 sezonu öncesinde NBA'e geri dönerek Milwaukee Bucks ile çift yönlü kontrat imzaladı.

Pasecniks, Letonya Mili Takımı'nda da forma giyiyor. 


Etiketler: #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi #Tofaş #nba #Anzejs Pasecniks
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