TOFAŞ'ın genel menajeri Öngören ve başantrenör Demir açıklamalarda bulundu

21 Eylül 2021 Salı, 15:09

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta Genel Menajer Tolga Öngören ve Başantrenör Hakan Demir, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu.

Zor bir seneyi geride bıraktıklarına işaret eden TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören, pandeminin yoğun etkisindeki 2020/21 sezonunu olabildiğince hasarsız atlatabildikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

2021/22 sezonunun en büyük özelliğinin seyircilerinin yüzde 50 kapasiteyle de olsa artık yavaş yavaş salona gelmesi ve artık yavaş yavaş bu pandeminin arkalarında bırakarak normal hayatlara dönmek olduğuna işaret eden Öngören, yeni sezondaki kadro planlamasına ilişkin bilgiler verdi.

Öngören, "Biz bu sezonun hazırlığını yaparken bazı değişikliklere gittik. Geçen sene yapımıza uymayanlarla yollarımızı ayırdık. Bir de Tarik Phillip örneğinde olduğu gibi başka yere gitmek isteyenler oldu. Onun bir buy-out durumu vardı. Onları da anlayışla karşıladık. Çünkü istedik ki yüzde 100 bizi isteyen, Türkiye liginin ve TOFAŞ’ın kıymetini bilen oyuncularla beraber olalım. Jeremy Simmons ve Tomislav Zubcic zaten devam ediyorlardı. Üstüne Berkan’ın ayrılmasından sonra Elgin Cook tercihini kullandık. Pako Cruz gibi ligin sayı kralı ve Kasey Shepherd gibi Şampiyonlar Ligi’nin MVP’sini transfer ederek kadromuzu oluşturduk. Bizden yetişmiş Yiğit Arslan’ın tekrardan bize gelmesi ki ben Yiğit’i bu sene hem bireysel, hem basketbol anlamında çok olgunlaşmış gördüm. Emre Tanışan’ı aldık Gemlik’ten. O geçen sene çok iyi oynadı Gemlik’te. Onun yeri artık burasıdır, BSL’dir. Burada şans verilmesi lazım ki başantrenörümüz de veriyor. Berkan Durmaz bir karar verdi, saygı duyuyoruz. İnşallah onun adına her şey daha iyi olur. Mert Konuk geçen sene az süre aldığı için ayrılmak istedi. Kontratlı olmamıza rağmen anlayışla karşıladık, izin verdik. Umarım iyi yerlere gelecektir. TOFAŞ’ın kapısı ona da Berkan’a da açıktır herkes olduğu gibi." dedi.

BGL takımından çok oyuncu aldıklarını söyleyen Öngören. 15 kişilik kadrolarının da yaş ortalamasının 23.6 olduğunu belirtti.

"AVRUPA'DA DA TÜRKİYE LİGİNDE DE ALTYAPIMIZDAN YETİŞEN OYUNCULARIMIZIN ANA KİMYAYI OLUŞTURMASIYLA GİDECEĞİZ"

Basketbolda bütçe yönetimine ilişkin gelen bir soruyu da yanıtlandıran Öngören, "Çok para yatırarak bu işi sürdürülebilir halde yönetemezsiniz. Burada bütçede de sportif başarıda da devamlılığın tek çaresi var oyuncu üretmeniz lazım. Biz zaten bu vizyonda bir kulübüz. Dolayasıyla biz Şampiyonlar Ligi’nde de Türkiye liginde de yukarıya giderken altyapımızdan yetişen bu oyuncularımızın ana kimyayı oluşturmasıyla gideceğiz. Bizim için önemli hedeflerden bir tanesi daha iyi altyapıdan oyuncular çıkarmak. Euroleague seviyesinde, A Milli Takım’ın 12 kişilik kadrosuna girebilen ve NBA draftına seçilebilecek oyuncular. Bizim şu anki challenge’mız burada. Bu anlamda 2004 doğumlu oyuncumuz Berke Büyüktuncel’in gelişimi bizi çok mutlu ediyor. Ege Demir’in gelişimi muazzam. Ama onun statüsü halen netlik kazanmadığı için bir geçiş dönemi daha yaşayacak. Alttan gelen başka oyuncularımız da var. 2023-2024 Sezonu kulübümüzün 50. Yılı olacak. Oraya biz altyapımızla gitmek istiyoruz. Daha fazla rol olacaklar, sorumluluk alacaklar" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL 4'ÜNÜ BURSA'YA GETİRMEK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi final 4’ünü biz Bursa’ya getirmek istediklerini kaydeden Öngören, "Bu ne zaman olur göreceğiz. Ama orta vadede bunu yapmak istiyoruz. Türkiye liginde mutlaka play-off ve üst taraflarda olmak istiyoruz. Ama bunu yaparken de her sene bir yüz çıkarmak istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

HAKAN DEMİR: HERKESİN GURURLA TAKİP EDECEĞİ BİR TAKIM OLACAĞIZ

TOFAŞ Başantrenörü Hakan Demir ise, geçtiğimiz sezon içerisinde takıma geldiğini anımsatarak, yorucu bir sezon olduğunu kaydetti.

Yeni sezon için TOFAŞ yapısına uygun oyuncular aldıklarını söyleyen Hakan Demir, "Giden oyuncularımız oldu ama geri kalan bölgeleri TOFAŞ bünyesinden çıkan oyuncularla tamamlayarak yolumuza devam ediyoruz. Hazırlık döneminde 7 maç oynadık. Orada da gördük ki mücadele eden, savaşı bırakmayan bir takım. Mutlaka iyi günler, kötü günler olacaktır. Biz sezon sonuna kadar inşallah ağır bir sakatlık olmaz, oyuncu kayıplarımız olmaz ise TOFAŞ’ı ve Bursa’yı iyi temsil eden, herkesin gururla takip edebileceği bir takım olacağımız düşünüyorum" dedi.

"İYİ OYNAYARAK YENDİK"

Hazırlık döneminin ikinci bölümünde 10 gün içinde 6 maç oynadıklarını belirten Demir, şöyle konuştu;

"Biraz ağır geçti. Antalya’daki turnuvada ilk maçımızda Anadolu Efes’e karşı 4. periyodun ortasına kadar önde olmamıza rağmen kaybettik. Bu da bizde biraz hayal kırıklığı yaratmıştı çünkü iyi oynadığımız bir maçtı. Ertesi maç da bir diğer Euroleague takımı Zalgiris Kaunası maçın başından sonuna kadar iyi oynayarak yendik. Son gün de Lokomotiv Kuban’ı 17 sayı geriden gelerek yendik. Onlar da güçlü bir Eurocup takımı. Oradan döndükten sonra Cevat Soydaş’ta Gaziantep Basketbol ile karşılaştık. Onlar da iyi hazırlanmış sert bir takımdı. O maçı uzatmada kaybetmemize rağmen ertesi gün takımın gösterdiği reaksiyon bizim için çok değerliydi. Galatasaray galibiyeti sonrası son günde de Fenerbahçe’yi 20 sayıyla yenen Bahçeşehir Koleji’ni yendik. Dolayısıyla zaman zaman işler kötü gitse, şanssızlıklar, hayal kırıklıkları olsa bile bunun ile baş edebilecek ve bunun üstesinden gelebilecek bir takım olarak görüyorum."







