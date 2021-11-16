TOFAŞ'ta Hakan Demir ile yollar ayrıldı
TOFAŞ Basketbol A Takımı Baş Antrenörü Hakan Demir ile yolların ayrıldığını duyurdu.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Kasım 2020'den bu yana Basketbol A Takımımızın başantrenörlüğünü gerçekleştiren Hakan Demir ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
TOFAŞ, 8. haftası tamamlanan ING Basketbol Süper Ligi'nde 4 galibiyet ve 12 puanla 8. sırada bulunuyor.
Basketbol A Takımımızın Baş Antrenörü Hakan Demir ile yolların ayrılması kararı alınmıştır.— TOFAŞ Spor Kulübü (@TofasSporKulubu) November 16, 2021
Kendisine bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.
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