Tofaş'tan deplasmanda kritik galibiyet

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Keravnos ekibini 99-96 mağlup etti.

Tofaş'tan deplasmanda kritik galibiyet
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2024 - 23:44

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında TOFAŞ, Keravnos ile karşı karşıya geldi.

Costas Papaellinas Arena'da oynan maçta deplasman ekibi Tofaş, mücadeleyi 99-96 kazandı.

Costas Papaellinas Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-24 önde tamamlayan ev sahibi ekip soyunma odasına da 51-44 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı eriten TOFAŞ, final periyoduna 2 sayı geride girdi: 75-73. Son çeyrekte iyi savunma yapan TOFAŞ, maç sonunu iyi oynadı ve sahada 99-96 galip ayrıldı.

Gruptaki 4. maçını da kazanan TOFAŞ, liderliğini sürdürdü. Keravnos ise 3. yenilgisini yaşadı.


Etiketler: #Tofaş #keravnos #FIBA Erkekler Avrupa Kupası #Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası
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