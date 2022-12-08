TOFAŞ'tan Şampiyonlar Ligi'nde 2. galibiyet
TOFAŞ, Macar ekibi Falco Vulcano'yu deplasmanda 77-64 yendi.
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafa maçında Macaristan temsilcisi Falco Vulcano'yu deplasmanda 77-64 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk periyodu 21-11 üstün geçen TOFAŞ, soyunma odasına da 34-23 önde gitti.
Mücadelenin üçüncü çeyreğini de 53-43 önde tamamlayan TOFAŞ, salondan 77-64 galip ayrıldı.
TOFAŞ bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini elde ederken, Falco Vulcano ise dördüncü kez mağlup oldu.
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