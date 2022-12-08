TOFAŞ'tan Şampiyonlar Ligi'nde 2. galibiyet

TOFAŞ, Macar ekibi Falco Vulcano'yu deplasmanda 77-64 yendi.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2022 Perşembe, 07:35
TOFAŞ'tan Şampiyonlar Ligi'nde 2. galibiyet
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TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafa maçında Macaristan temsilcisi Falco Vulcano'yu deplasmanda 77-64 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk periyodu 21-11 üstün geçen TOFAŞ, soyunma odasına da 34-23 önde gitti.

Mücadelenin üçüncü çeyreğini de 53-43 önde tamamlayan TOFAŞ, salondan 77-64 galip ayrıldı.

TOFAŞ bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini elde ederken, Falco Vulcano ise dördüncü kez mağlup oldu.


Falco Vulcano Tofaş FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol

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