TOGG'dan futbol sponsorluğu: Şort ve tribün isminde yer alacak

Yayınlanma: 14.12.2024 - 18:18

Güncelleme: 14.12.2024 - 18:18

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor ile TOGG arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Ligin 15. haftasında yeşil beyazlıların evinde konuk ettiği Karşıyaka maçı öncesi Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, gazetecilere sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TOGG yöneticisi Gürcan Karakaş'ın da katıldığı anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olması dileklerini ileten Fuat Tosyalı, "Gücünü milletimizden alan ve küresel vizyonla birleştiren bir şirket olarak bölgemizi, ekosistemimizi ve bölge insanımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle köklerimizin bulunduğu Bursa ilimizin spor kulübü Bursaspor'a sponsorluğumuzun da katkılarıyla üstün başarılar diliyorum" dedi.

TOGG ile yapılan anlaşmanın camiaya güç vereceğini belirten Başkan Enes Çelik de şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en önemli yerli ve milli markası, önemli bir değeri TOGG ile şort ve tribün isim sponsorluğu anlaşmasını yapmak bizler için gurur verici ve güzel bir gelişme oldu. Bize moral oldu. Süper Lig yolunda, bu güzel gidişatımızda TOGG gibi bir markanın, böylesine güçlü bir markanın işbirliği inşallah hepimizi, camiamızı ciddi anlamda cesaretlendirdi. Bu birlikteliğin uzun yıllar devam etmesini arzu ediyorum. Kulübümüze ve TOGG ailesine teşekkür ediyorum."