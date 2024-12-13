TBMM'de 'TOGG' tartışması: '18 bakandan yalnızca 3'ü biniyor!'

Yayınlanma: 13.12.2024 - 19:58

Güncelleme: 13.12.2024 - 19:58

TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe görüşmelerinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı eleştirdi.

Ağbaba, Bakan Kacır'ın ve koruma araçlarının Mercedes ve AUDİ marka araçlardan olmasına tepki gösterdi.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bütçe görüşmelerine TOGG'la geldiğini hatırlatan Ağbaba, 18 bakanı olan Cumhurbaşkanı Kabinesi'nde 3 bakanın TOGG'a bindiğini belirterek şunları söyledi:

"TOGG'A BİNEN 3 BAKAN VAR"

"Sayın Başkan, ben Sanayi Bakanımızı kutluyorum, Togg'la övündü. Mustafa Varank burada mı bilmiyorum, geçen yıl Mustafa Varank buraya Togg'la gelmişti, tebrik ediyorum. Ancak Plan ve Bütçe görüşmelerine Sayın Sanayi Bakanı Mercedes'le geldi, Togg'a binemedi. Togg'a binen 3 Bakan var: Enerji Bakanı, Aile Bakanı, Ulaştırma Bakanı; yerli ve milliler, yerli ve milliler. Diyanet İşleri Başkanı A8'e biniyor, Togg'a binmiyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, Ağbaba'nın açıklamaları üzerine söz alarak, "TOGG'la geldim. TOGG'la geldim. O haber yalan. O gün de TOGG'la geldim" ifadesini kullandı.