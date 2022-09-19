Tolgay Arslan'a hırsızlık şoku!

Udinese forması giyen Türk asıllı oyuncu Tolgay Arslan'ın evine, Inter ile oynadıkları maç esnasında hırsız girdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 21:27
Tolgay Arslan'a hırsızlık şoku!
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Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen Udineseli futbolcu Tolgay Arslan hayatının şokunu yaşadı.

İtalyan basınının haberine göre, Inter ile oynadıkları maçta Tolgay Arslan'ın evine hırsız girdi.

Haberde tecrübeli oyuncuya ait bir miktar değerli eşya, 2 dizüstü bilgisayar ve 12 bin Euro nakit para çalındı.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtilirken, henüz bir ize rastlanmadığı kaydedildi.

Tolgay Arslan, Udinese'nin Inter'i mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan isimdi.


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