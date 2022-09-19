Tolgay Arslan'a hırsızlık şoku!

19 Eylül 2022 Pazartesi, 21:27

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen Udineseli futbolcu Tolgay Arslan hayatının şokunu yaşadı.

İtalyan basınının haberine göre, Inter ile oynadıkları maçta Tolgay Arslan'ın evine hırsız girdi.

Haberde tecrübeli oyuncuya ait bir miktar değerli eşya, 2 dizüstü bilgisayar ve 12 bin Euro nakit para çalındı.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtilirken, henüz bir ize rastlanmadığı kaydedildi.

Tolgay Arslan, Udinese'nin Inter'i mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan isimdi.