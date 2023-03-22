Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 14:45

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 14:45

Mesut Özil futbolu bıraktığını açıklamasının ardından yurttaşlar neden böyle bir karar verdiğini araştırmaya başladı. Mesut Özil'in hayatı ve futbol kariyeri arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mesut Özil neden futbolu bıraktı? Mesut Özil kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesut Özil hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Mesut Özil hakkında merak edilenler...

MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil, 15 Ekim 1988 tarihinde Batı Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya geldi. 9 yıl boyunca Almanya forması giymiş ve çıktığı 92 millî maçta 23 gol atıp 40 asist yapmış ve buna ek olarak; Almanya millî takımının 2014 Dünya Kupası’nı kazanmasına da doğrudan katkı sağlamıştır. Diğer organizasyonlar göz önüne alındığında Avrupa Futbol Şampiyonası, FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralı olan tek oyuncudur.

Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010'da La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42,5 milyon £ karşılığında bu takıma transfer oldu. Ayrıca Mesut Özil, bu transferiyle Real Madrid’e tarihindeki en fazla kazanç sağlayan dördüncü futbolcu oldu. 25 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu. 11 Temmuz 2022 tarihinde Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Daha sonra Medipol Başakşehir takımı ile sözleşme imzalayan Meut Özil, 22 Mart 2023 tarihinde futbolu bıraktığını açıkladı.

MESUT ÖZİL FUTBOLU NEDEN BIRAKTI?

Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

Tecrübeli yıldız açıklamasında, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim" ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

Altyapı Kariyeri;

1995-1998 Westfalia 04 Gelsenkirchen

1998-1999 Teutonia Schalke-Nord

1999-2000 Falke Gelsenkirchen

2000-2005 Rot-Weiss Essen

2005-2006 Schalke 04

Profesyonel Kariyeri;

2006-2007 Schalke 04

2008-2010 Werder Bremen

2010-2013 Real Madrid

2013-2021 Arsenal

2021-2022 Fenerbahçe

2022-2023 İstanbul Başakşehir

MESUT ÖZİL MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2006-2007 Almanya U-19

2007-2009 Almanya U-21

2009-2018 Almanya

MESUT ÖZİL KULÜP BAŞARILARI

Almanya (2 Kupa)

FIFA Dünya Kupası (1): 2014, Üçüncülük (1): 2010

Avrupa Futbol Şampiyonası Yarı final (1): 2012

Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası (1): 2009

Werder Bremen (2 Kupa)

DFB-Pokal (1): 2009

DFL-Supercup (1): 2009

Real Madrid (3 Kupa)

La Liga (1): 2012

Copa del Rey (1): 2011

Supercopa (1): 2012

Arsenal (2 Kupa)

FA Cup (2): 2014, 2015

MESUT ÖZİL BİREYSEL BAŞARILARI

2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Final - Maçın adamı

2010 FIFA Dünya Kupası - Asist Kralı (3) (Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger, Kaká ve Dirk Kuyt ile birlikte)

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası - Maçın adamı (2): Almanya vs Portekiz (Grup Maçı), Almanya vs Yunanistan (Çeyrek final maçı)

Dünyada Yılın Sporcusu (1): 2010

Avrupa Futbol Şampiyonası Takımı (1): 2012

UEFA Yılın Takımı (2): 2012, 2013

Laureus Medya Onur Ödülü (1): (2014)







