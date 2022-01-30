Tom Brady 22 yıllık NFL kariyerine son verdi
NFL'in efsanelerinden Tom Brady, emeklilik kararı aldığını belirtti. Brady, NFL'de en fazla şampiyonluk yaşayan oyuncu unvanını taşıyor.
Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) efsane isimlerinden Tom Brady, 22 yıllık kariyerini sonlandırdı.
ABD basınında yer alan haberlerde, 44 yaşındaki oyun kurucu Brady'nin emeklilik kararı aldığı belirtildi.
Kariyerine New England Patriots formasıyla 2000'de başlayan Brady, 2020'de Tampa Bay Buccaneers'a imza atmıştı.
NFL'de 15 kez all-star seçilen ABD'li sporcu, 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşamıştı. Brady, 3 kez NFL normal sezonunda, 5 defa da Super Bowl'da en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazanmıştı.
Brady, NFL'de en fazla şampiyonluk yaşayan ve Super Bowl'da en çok MVP seçilen oyuncu unvanlarını elinde bulunduruyor.
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