Önder Karaveli: Hem Şenol Güneş'e, hem Beşiktaş Teknik Direktörü'ne saygısızlık

30 Ocak 2022 Pazar, 09:17

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, TRT Spor'da Fırat Günayer ve Tuna Akdemir'in sorularını yanıtladı. Karaveli, Şenol Güneş için dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte teknik direktörün açıklamaları:

"KAYSERİSPOR MAÇI BAŞLANGICI"

"Kayserispor maçı çok keyifli ve güzel geçmişti. Oyuncularla maçtaki önceki diyaloglarımız. Oyuncularla geçirdiğimiz 2 gün son derece pozitifti. Oyuna dair çok fazla dokunuşumuz olmadı. Son zamanlarda maç kazanamayan ve sahada sorunlar yaşayan oyuncu topluluğuna moral açısından dokunmaya çalıştık. Benim de dayanamayıp katıldığım son gol sevinci. Harika bir enerji ortaya çıktı. Maçın bittiği anı çok fazla netleyemiyorum. Çünkü hatırlamıyorum. Harika bir andı benim için. O günden bugüne benim adıma çok bir şey değişmedi. Her sabah uyandığımda Beşiktaş A takımını en doğru şekilde maçlara hazırlamak için çalışıyorum."

3'LÜ SİSTEM HAKKINDA

"3'lü sistemi ilk defa Rizespor maçında oynamadık. Kupa maçının son bölümünde oynadık. Düşünüyorduk ama oynanan maçlar bizi oraya götürmüyordu. Kupa maçında Welinton ile oynadığımız 3'lü sistem bize cesaret verdi. Rizespor maçında bizim yerine sahada olan arkadaşlarımıza isteklerimizi anlattık."

ŞENOL GÜNEŞ İDDİALARI HAKKINDA

Önder Karaveli'ye, "Şenol Güneş'in teknik direktör olarak gelmesi durumunda yardımcı antrenör olarak görev alır mısınız?" şeklinde bir soru soruldu.

Karaveli bu soruya, "Şenol Güneş, ortaya koyduğu performanslarla kendini ispatlamış bir insan. Saygım çok büyük. Beşiktaş'ın başında bir teknik direktör varken bunları konuşmayı doğru bulmuyorum. Bunu Önder Karaveli üzerinden değil bu görevi yapan kişi üzerinden cevaplıyorum. Devam eden bir lig var, Beşiktaş'ın devam eden maçları var. Beşiktaş'ın ilgilenmesi gereken çok şey var. Antrenmana, oyuna, çalışmaya ve yeni sezon planlanmasındaki genç oyuncular ve hangi tipte oyunlar ve oyuncular olur daha çok bunlara odaklanmak istiyorum. Bunun konuşulması hem Şenol Güneş'e hem Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine saygısızlık diye düşünüyorum." diye cevap verdi.