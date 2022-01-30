Medipol Başakşehir, Henry Onyekuru'nun peşinde

Medipol Başakşehir, Henry Onyekuru’yu transfer etmek istiyor. Başakşehir, Nijeryalı kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2022 Pazar, 09:08
Medipol Başakşehir, Henry Onyekuru'nun peşinde
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Medipol Başakşehir, Edin Visca’nın boşluğunu Henry Onyekuru ile doldurmak istiyor.

Olimpiakos’ta forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu kadrosuna katmak isteyen Başakşehir, Yunan ekibi ile ilk teması yaptı. 

Turuncu-mavili ekip, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

İki kulüp arasında yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmazken, Başakşehir'in Olimpiakos’a yeni bir teklif daha yapacağı öğrenildi.

Bu sezon Yunan ekibi ile 21 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 1 gol attı, 1 asist yaptı.  Onyekuru, 2018-2021 yılları arasında 3 dönem Galatasaray forması giymişti


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