Tomas, Göztepe'ye çare bulamadı! Göztepe 0-2 Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Alanyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Alanyaspor, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-0 kazandı.
Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Famara Diedhiou ve 90+7. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.
Göztepe'de 38. dakikada Tannane'nin ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
Nestor el Maestro sonrası takımın başına getirilen Stjepan Tomas, Göztepe'nin başında çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Alanyaspor puanını 49'a çıkartırken, Göztepe, 27 puanla küme hattında yer almayı sürdürdü.
Ligin 31. haftasında Alanyaspor Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Göztepe ise Konyaspor deplasmanına gidecek.
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