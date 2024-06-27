Real Madrid'den ayrılan Nacho yeni takımına imzayı attı
Suudi Arabistan ligi takımlarından Al-Qadsiah, Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Nacho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Altyapısından yetiştiği ve 23 sene formasını giydiği Real Madrid'le sözleşmesini yenilemeyen Nacho yeni takımına imzayı attı.
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Qadsiah, Nacho'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
İspanya Milli Takımı'yla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden tecrübeli oyuncu, turnuvanın ardından yeni takımına katılacak.
Transfere ilişkin İspanya Milli Takım kampında açıklamalarda bulunan Nacho, "Bu kararın hayatımın en zor kararı olduğunu düşünüyorum. Bir sezon daha devam etme konusunda şüphelerim vardı. Real Madrid'e her zaman mutlu bir şekilde veda etmek istedim. Real Madrid hayatımın kulübü, böyle hatırlanmasını istiyorum. Yeni bir deneyime ihtiyacım var. Bir yıl daha dayanabilirdim ama bunun ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Kendimi Real Madrid'e karşı oynarken görmek istemiyordum. Onlara karşı asla oynamak istemem. Real Madrid'le karşılaşmanın bir seçenek olmasını istemiyorum." dedi.
NACHO'NUN KARİYERİ
Futbola Real Madrid'in altyapısında başlayan Nacho Fernandez, 2012'de A takıma yükseldi.
İspanyol futbolcu Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi (6), FIFA Kulüpler Dünya Kupası (5), LaLiga (4), UEFA Süper Kupa (4), İspanya Kupası (2) ve İspanya Süper Kupası (5) şampiyonlukları yaşadı.a
Spor Haberleri
- Fenerbahçe ile anılıyordu: Kean transferinde sona doğru!
- Kamerunlu futbolcu hayatını kaybetti
- Real Madrid'den ayrılan Nacho yeni takımına imzayı attı
- Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman ve neden ertelendi?
- Fred'den Mourinho itirafı
- Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'e damga vurdu
- 200 milyon liralık vurgun iddiası!
- Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oluyor
- Nuri Şahin'in yardımcıları belli oldu
- Galatasaray'da Burak Güngör'le yollar ayrıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Fidan’a yollanan ifşa mesajı
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- Koray Aydın istifa etti! İşte açıklama metni
- İstanbul'da 7 katlı bina çöktü
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- Çekya-Türkiye maçında kart rekoru kırıldı!
- Thomas Chory'den skandal sözler!
- Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı
- Yabancıların evliliğine yeni zorunluluk!