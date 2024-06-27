Real Madrid'den ayrılan Nacho yeni takımına imzayı attı

Yayınlanma: 27.06.2024 - 17:16

Güncelleme: 27.06.2024 - 17:16

Altyapısından yetiştiği ve 23 sene formasını giydiği Real Madrid'le sözleşmesini yenilemeyen Nacho yeni takımına imzayı attı.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Qadsiah, Nacho'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

İspanya Milli Takımı'yla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden tecrübeli oyuncu, turnuvanın ardından yeni takımına katılacak.

Transfere ilişkin İspanya Milli Takım kampında açıklamalarda bulunan Nacho, "Bu kararın hayatımın en zor kararı olduğunu düşünüyorum. Bir sezon daha devam etme konusunda şüphelerim vardı. Real Madrid'e her zaman mutlu bir şekilde veda etmek istedim. Real Madrid hayatımın kulübü, böyle hatırlanmasını istiyorum. Yeni bir deneyime ihtiyacım var. Bir yıl daha dayanabilirdim ama bunun ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Kendimi Real Madrid'e karşı oynarken görmek istemiyordum. Onlara karşı asla oynamak istemem. Real Madrid'le karşılaşmanın bir seçenek olmasını istemiyorum." dedi.

NACHO'NUN KARİYERİ

Futbola Real Madrid'in altyapısında başlayan Nacho Fernandez, 2012'de A takıma yükseldi.

İspanyol futbolcu Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi (6), FIFA Kulüpler Dünya Kupası (5), LaLiga (4), UEFA Süper Kupa (4), İspanya Kupası (2) ve İspanya Süper Kupası (5) şampiyonlukları yaşadı.a