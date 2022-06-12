Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'daki sıralama turlarında lider
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'daki sıralama yarışında birinci oldu.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağındaki sıralama yarışında (Superpole) birinci oldu.
Misano Pisti'nde yarışan Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı sporcusu Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı.
Yarışta İspanyol Alvaro Bautista ikinci, Büyük Britanyalı Jonathan Rea ise üçüncü oldu.
Toprak, TSİ 16.15'te de ikinci yarışına çıkacak.
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