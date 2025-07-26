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Toprak Razgatlıoğlu’ndan 70. zafer

Toprak Razgatlıoğlu’ndan 70. zafer

26.07.2025 16:40:00
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Toprak Razgatlıoğlu’ndan 70. zafer

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) Macaristan ayağındaki birinci yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) Macaristan ayağındaki birinci yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçti. Kariyerinin 70. zaferini kazanan Red Bull sporcusu Toprak, arka arkaya yedinci galibiyetini alarak şampiyona liderliğini sürdürdü.

Yarışın hemen başındaki büyük kazanın ardından kırmızı bayrakla durdurulan mücadele, uzun bir bekleme süresinin ardından yeniden başladı. Toprak, yarışın ikinci bölümünde üstün performansıyla farkı açarak liderliğini korudu. 

Bu sonuçla birlikte Razgatlıoğlu, üst üste yedinci yarışını kazanarak toplam puanını 370’e yükseltti. En yakın rakibi Nicolò Bulega ile arasındaki puan farkını da dokuza çıkaran Toprak, genel klasman liderliğini sağlamlaştırdı.

Macaristan’daki ilk yarışta Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu da piste çıktı. Sofuoğlu, mücadeleyi 15. sırada tamamlayarak puan almayı başardı. 

Dünya Superbike Şampiyonası’nın Macaristan etabı, yarın (27 Temmuz Pazar) günü koşulacak ikinci ana yarışla sona erecek. Red Bull sporcusu, WSBK tarihinin 1000. yarışını kazanmak için mücadele edecek.

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