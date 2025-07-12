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Razgatlıoğlu, haftaya galibiyetle başladı

Razgatlıoğlu, haftaya galibiyetle başladı

12.07.2025 17:56:00
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Cumhuriyet Spor
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Razgatlıoğlu, haftaya galibiyetle başladı

Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 7. durağı olan İngiltere Donington Park yarışlarının ilk gününü lider bitirdi. En rakibiyle arasındaki puan farkını 4’e indiren Razgatlıoğlu, yarın da günü lider kapatması halinde genel klasmanda en yakın rakibi Bulega’nın önüne geçecek.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK), İngiltere etabının ilk gün yarışları sona erdi.

Donington Park Pisti’nde hafta sonunun ilk gün yarışına pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, üstün bir performans sergileyerek damalı bayrağı ilk gören isim oldu ve liderliğe bir adım daha yaklaştı. 

Yarış boyunca rakiplerine geçit vermeyen Razgatlıoğlu, genel puan tablosunda en yakın rakibi İtalyan pilot Bulega ile arasındaki farkı 4 puana indirerek 308 puana ulaştı. Bu sonuçla birlikte Razgatlıoğlu, ikinci gün yarışlarını da lider bitirmesi halinde genel klasmanda liderliği ele geçirerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak.

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