Toprak Razgatlıoğlu 'superpole' yarışını kazandı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya ayağında superpole yarışında birinci oldu.
Sezonun 8. ayağında superpole yarışı, Most Pisti'nde 10 tur üzerinden yapıldı.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da "superpole" yarışını kazandı.
Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmana puan veren yarışta birinciliği elde etti.
Büyük Britanyalı Jonathan Rea ikinci, sürücüler klasmanının lideri İspanyol Alvaro Bautista ise üçüncü sırada yer aldı.
Çekya ayağında hafta sonunun son yarışı TSİ 15.00'te başlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte parti devleti fotoğrafı!
- Cumhur'da ekonomi rahatsızlığı!
- Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor
- Tekel bayisine silahlı saldırı
- İngiltere'den 'vize kolaylığı' müjdesi!
- Baygın bulundu, kaldırıldığı hastane karantinaya alındı
- Ağustos 'zam' takvimi belli oldu
- Tanal ile jandarma arasında 'fişleme' gerginliği!
- Ali Erbaş'tan itiraf gibi açıklama!
- İçişleri'nden 'Mahmut Tanal' açıklaması