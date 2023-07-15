Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da 'dalya' yaptı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da koşulan sezonun yedinci yarışında ikinci olarak kariyerinde 100. kez Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) podyumuna çıktı.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) yedinci ayağında İtalya'da ikinci olarak WSBK kariyerinin 100. podyumuna ulaştı.
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Imola Pisti'nde hafta sonunun ilk yarışına pole pozisyonunda başladı.
Pata Yamaha Prometeon takımı sporcusu Toprak, çekişmeli geçen yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçti.
Yarışı Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, Kawasaki Racing pilotu Jonathan Rea ise üçüncü sırada tamamladı.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU GENEL SIRALAMADA İKİNCİ
Bu sonuçların ardından genel klasmanda 382 puanla Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, 284 puanla milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ikinci, bir başka Yamaha pilotu Andrea Locatelli ise 188 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Şampiyonada pazar günü Imola Pisti'nde superpole ve hafta sonunun ikinci yarışı koşulacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’nun sağ kolu Çataklı'ya yeni görev!
- Kaymakam hakkında tutuklama kararı!
- 'Şeyh'in büyük oğlu kendi yolunu çizdi!
- Menzil ve FETÖ
- Ayrılırken tozu duman katan 3 burç
- Öğretmenlere 'sala' nöbeti
- MHP'den 'kız okulları' açıklaması
- Celal Ülgen'den Yanardağ uyarısı
- O iller sıcaklık rekoru kıracak!
- Kararını değiştirdi!