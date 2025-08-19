Toprak Razgatlıoğlu yine ilki başardı

Dünya Superbike Şampiyonası’nda elde ettiği üst düzey başarılarla uluslararası arenada kendini kanıtlayan ve milyonlara ilham veren Toprak Razgatlıoğlu yine bir ilki başardı.

Toprak Razgatlıoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı özel Red Bull kutusu satışa sunuldu. Razgatlıoğlu böylece, daha önce Formula 1 pilotu Max Verstappen ve rekortmen atlet Armand Duplantis gibi sınırlı sayıda sporcuya yapılan bu özel kutuya sahip isimler arasına girdi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

2014 yılından bu yana Red Bull sporcusu olan Toprak Razgatlıoğlu, geçen sürede birçok zafer ve şampiyonluğa imza atarak Türkiye’nin motor sporlarındaki en büyük gurur kaynaklarından biri haline geldi. 2021ve 2024’te Dünya Superbike Şampiyonası’nda zirveye çıkarak bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu olmayı başaran Razgatlıoğlu, Superbike tarihinin de en çok yarış kazanan 2. ismi konumunda bulunuyor.

Razgatlıoğlu, konu hakkında duygularını, “En büyük hayalim bir gün Red Bull sporcusu olmaktı. Şimdi kutunun üzerindeyim. Bu kutu çok özel. Türkiye’de de ilk defa böyle bir şey oluyor. Kutuyu gördüğümde şu an çok farklı bir seviyede olduğumu düşündüm. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bir birhayallerimizi gerçekleştiriyoruz” diyerek ifade etti.