Torbalar belli oldu: İşte Potanın Perileri'nin rakipleri!

26.03.2026 22:27:00
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri ikinci tur kura çekimine ilk torbadan katılacağı açıklandı.

Türkiye, FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri ikinci tur kura çekimine ilk torbadan katılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi için torbalar, güncel FIBA Kadınlar Dünya sıralamasının ardından netleşti.

Kura çekimi, 31 Mart Salı günü İsviçre'nin Mies kentinde bulunan Basketbol Evi'nde TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

İlk turdan 17 takım üst tura yükselirken, bu takımlara FIBA Basketbol Dünya Kupası 2026 Eleme Turnuvaları'ndan gelen yedi ekip eşlik edecek.

Kura çekimi için torbalar şu şekilde:

1. Torba: Fransa, İspanya, Almanya, Sırbistan, İtalya, TÜRKİYE

2. Torba: Çekya, Macaristan, Büyük Britanya, Slovenya, Karadağ, Yunanistan

3. Torba: Slovakya, Letonya, Hırvatistan, Portekiz, Ukrayna, Polonya

4. Torba: İsrail, Lüksemburg, Hollanda, Danimarka, Bulgaristan, Avusturya

DÖRT ÜLKE EV SAHİBİ

Takımlar, dörderli altı gruba ayrılarak ikinci turdaki maçlarını 2026 Kasım ve 2027 Şubat aylarında gerçekleşecek iki pencere kapsamında oynayacak.

FIBA Kadınlar EuroBasket 2027'nin ortak ev sahipleri Belçika, Finlandiya, Litvanya ve İsveç ise kalan pencerelerde ikinci tur ile paralel şekilde H Grubu'ndaki mücadelelerine devam edecek.

