Torino derbisi öncesi... Juventus'ta tek umut Kenan Yıldız!

Serie A yarın Torino derbisine sahne olacak. Juventus deplasmanda Torino ile kozlarını paylaşacak. Dev maç öncesi Juventus'un en büyük kozu ise Kenan Yıldız.

Torino derbisi öncesi... Juventus'ta tek umut Kenan Yıldız!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 16:02

Serie A'da yarın derbide Torino ile Juventus karşı karşıya gelecek.

İtalyanlar, dev maç öncesi birçok eksiği bulunan Juventus'un en büyük umudunun Kenan Yıldız olduğunu yazdı.

Dusan Vlahovic ve Francisco Conceiçao'nun sakatlığı, Manuel Locatelli'nin ise sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacağı hatırlatılan haberde Kenan Yıldız'a büyük iş düştüğü vurgulandı.

Tuttosport ise Juventus'un 20 yaşın altındaki bir oyuncuya hiç bu kadar bağlı olduğu bir derbiye çıkmadığını yazdı.

Kulübün efsanesi ve Kenan Yıldız'ın idolü Alessandro Del Piero'nun dahi ilk derbisine yirmi yaşındayken 25 Ocak 1995 tarihinde çıktığının altı çizildi.

Juventuslu taraftarların da derbideki en büyük beklentisinin Kenan Yıldız'ın göstereceği performans olduğu aktarıldı.

Bu sezon Serie A'da 18 maça çıkan Kenan Yıldız 3 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #juventus #Kenan Yıldız #serie a

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