Lucas Torreira'dan dikkat çeken paylaşım!

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın yıldız isimlerinden Lucas Torreira, sosyal medya hesabından derbi sonrası bir paylaşım yaptı.

Torreira paylaşımında, “Birkaç gün geçmesine rağmen üzüntü ve sıkıntı çok büyük. Yenilgi acıtmalı ve acıtıyor da. Ancak yaşananlara vereceğimiz tepki çok daha önemli olmalı. Gerçeği kabul etmek ve sorumluluk almamız gerekiyor” dedi.

'SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Uruguaylı futbolcu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“En iyi halimizde değildik ve bunun farkındayız. Bu takım başka bir görüntü vermeye alışık. Bu yüzden ayağa kalkacağız ve sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Çalışarak ve büyük bir alçak gönüllükle. Her zaman beraberiz. Haydi Gala.”