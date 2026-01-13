Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lucas Torreira'dan dikkat çeken paylaşım!

Lucas Torreira'dan dikkat çeken paylaşım!

13.01.2026 09:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Lucas Torreira'dan dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira, Fenerbahçe’yle oynadıkları derbinin ardından bir paylaşım yaptı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın yıldız isimlerinden Lucas Torreira, sosyal medya hesabından derbi sonrası bir paylaşım yaptı.

Torreira paylaşımında, “Birkaç gün geçmesine rağmen üzüntü ve sıkıntı çok büyük. Yenilgi acıtmalı ve acıtıyor da. Ancak yaşananlara vereceğimiz tepki çok daha önemli olmalı. Gerçeği kabul etmek ve sorumluluk almamız gerekiyor” dedi.

'SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Uruguaylı futbolcu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“En iyi halimizde değildik ve bunun farkındayız. Bu takım başka bir görüntü vermeye alışık. Bu yüzden ayağa kalkacağız ve sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Çalışarak ve büyük bir alçak gönüllükle. Her zaman beraberiz. Haydi Gala.”

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Lucas Torreira

İlgili Haberler

Fethiyespor maçı kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'da 7 eksik!
Fethiyespor maçı kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'da 7 eksik! Galatasaray, Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci maçında salı günü deplasmanda karşılaşacağı Fethiyespor mücadelesinin kamp kadrosunu duyurdu.
Teun Koopmeiners kimdir? Teun Koopmeiners kaç yaşında, nereli? Teun Koopmeiners Galatasaray'a mı geliyor?
Teun Koopmeiners kimdir? Teun Koopmeiners kaç yaşında, nereli? Teun Koopmeiners Galatasaray'a mı geliyor? Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da orta saha için Teun Koopmeiners'ın adı geçiyor. Peki, Teun Koopmeiners kimdir? Teun Koopmeiners kaç yaşında, nereli? Teun Koopmeiners Galatasaray'a mı geliyor?
Galatasaray için gelmişti: Can Armando Güner'in temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'da!
Galatasaray için gelmişti: Can Armando Güner'in temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'da! Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Can Armando Güner'in menajerinin Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi.