Galatasaraylı Lucas Torreira'dan transfer itirafı: 'Beni isteyen yerlerde oynuyorum'

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, ülkesinde yayın yapan El Espectador Deportes radyosunun Las Voces del Futbol programına katıldı.

Lucas Torreira'nın açıklamaları şu şekilde:

"Wanderers'a sonsuza kadar minnettar kalacağım. Onlar olmasaydı, asla birinci lige çıkamazdım. Avrupa ve milli takıma girmek hiç mümkün olmazdı."

FENERBAH ÇE DERB İSİ AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe ile finalde kaybettikten sonra benim için zor günler oldu. Benim Galatasaray'a olan bağlılığım kadar bağlıysanız, bu tür yenilgiler çok acı verir."

"Böylesine büyük bir kulüpte olmak çok büyük bir sorumluluk. Her zaman önemli maçlar oynuyorsunuz. Ligde rekabet etmeye devam etmek ve Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki aşamasına geçmek istiyoruz."

FERNANDO MUSLERA SÖZLERİ

"Fernando Muslera'nın kulüpten ayrılması hepimizi üzdü ve bunu her gün hissediyoruz. Çok önemli bir oyuncuyu kaybettik. Benim için zor zamanlarda bana eşlik eden bir baba gibiydi."

"Türkiye'de kariyerimin en önemli sözleşmesini imzaladım ve bu kulüp bana hayat verdi. O yüzden ben de kendimi bu kulüp için feda etmeliyim. İki yıllık sözleşmem daha var ve Galatasaray'a son güne kadar saygı duymakla yükümlüyüm. Ama daha sonra Nacional'de oynamak isterim."

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

"Hayallerimden biri Boca'da oynamak ama onlar benimle hiç ilgilenmediler. Benimle ilgilenmemeleri anlaşılabilir. Ben, beni isteyen yerlerde oynuyorum."

"Icardi ile çok iyi bir ilişkim var. Hayatımın en zor anlarında bana yardım etti. Hem Türkiye'de hem de Arjantin'de çok şey yapıyor. Harika bir adam ve bazen başına gelenler beni üzüyor."

M İLLİ TAKIM YANITI

"Milli takımda olmamak beni üzüyor. Orada olmayı çok istiyorum. Ama seviyemi korumaktan başka yapabileceğim pek bir şey yok. 29 yaşındayım ve Avrupa'da 500'den fazla maç oynadım, artık kanıtlamam gereken bir şey yok. Bir teknik direktör seni istemiyorsa, seni kadroya almaz."