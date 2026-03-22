22.03.2026 20:16:00
Cumhuriyet Spor
Nottingham Forest, Tottenham'ı ateş hattına attı! 13 maçtır kazanamıyor...

Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tottenham'ı 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham Hotspur ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Nottingham Forest 3-0'lık skorla kazandı.

Tottenham maça müthiş bir baskıyla ve oyunu tek kaleye çevirerek başladı ama golü 45. dakikada Igor Jesus ile Nottingham Forest buldu.

Konuk ekip 62. dakikada Morgan Gibbs-White ile farkı artırdı. Nottingham Forest'ta Taiwo Awoniyi, 87'de maçın skorunu belirledi.

13 MAÇLIK HASRET

Premier Lig'de galibiyet hasreti 13 maça çıkan Tottenham, 30 puanla küme düşme hattının 1 puan üstünde kaldı.

Tottenham, Tudor döneminde çıktığı 5 lig maçında yalnızca 1 puanda kalabildi.

Ligde oynadığı son 4 maçta yenilmeyen ve 8 puan toplayan Vitor Pereira'nın takımı Nottingham ise puanını 32'ye yükseltti.

Tottenham, gelecek hafta Sunderland deplasmanına gidecek. Nottingham ise evinde Aston Vila'yı ağırlayacak.

