Tottenham, deplasmanda 2 golle kazandı
Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Steve Cooper'ın ekibi Nottingham Forest ile Ange Postecoglou'nun yönetimindeki Tottenham karşı karşıya geldi.
The City Ground'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham 2-0 kazanırken goller; 45+2'de Richarlison ve 65. dakikada Dejan Kulusevski'den geldi.
Tottenham'da Yves Bissouma 70. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 33'e yükseltirken, Nottingham Forest 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham evinde Everton'u konuk ederken, Nottingham Forest sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arda Güler'i şaşırtan teklif: Utancından kıpkırmızı oldu
- Fatih Terim'e teknik inceleme!
- Bülent Tezcan yoğun bakımda! İşte sağlık durumu
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- 7 üzeri deprem beklediği bölgeleri sıraladı
- Yaşar Okuyan entübe edildi
- Faruk Koca'ya verilen cezadan rahatsız oldu
- Uzayda yüzen 12 milyar yıllık su kütlesi keşfedildi
- İYİ Parti’de ‘Ensarioğlu’ depremi!
- Bahçeli'den Erdoğan'a 'jest'