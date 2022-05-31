Tottenham, Ivan Perisic'i açıkladı

31 Mayıs 2022 Salı, 18:12

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Londra ekibi, Inter ile sözleşmesi sona eren Ivan Perisic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Tottenham'dan yapılan duyuruda, Hırvat futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı ve Perisic'in 1 Temmuz itibariyle takıma katılacağı açıklandı.

Perisic için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek Tottenham, 33 yaşındaki futbolcuya ise haftalık 210 bin euro maaş verecek.