Tottenham maçı öncesi PSG'den Gianluigi Donnarumma kararı!

11.08.2025 21:00:00
Cumhuriyet Spor
UEFA Süper Kupa finalinde çarşamba günü Tottenham ile karşılaşacak Paris Saint-Germain, 26 yaşındaki İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı maç kadrosuna almadı.

Paris Saint-Germain'de, kaleci Lucas Chevalier kadroya katıldıktan sonra Gianluigi Donnarumma ile sözleşme yenilenmeyince İtalyan file bekçisiyle yollar resmen ayrılma noktasına geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Tottenham ile oynanacak Süper Kupa finali kadrosuna Donnarumma'yı dahil etmedi.

PREMIER LİG İDDİASI

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, taraflar arasında geri dönüşü olmayan bir kopukluk yaşandı.

26 yaşındaki kalecinin bu yaz takımdan ayrılarak Premier Lig'in yolunu tutması bekleniyor.

