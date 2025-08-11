Tottenham maçı öncesi PSG'den Gianluigi Donnarumma kararı!

Paris Saint-Germain'de, kaleci Lucas Chevalier kadroya katıldıktan sonra Gianluigi Donnarumma ile sözleşme yenilenmeyince İtalyan file bekçisiyle yollar resmen ayrılma noktasına geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Tottenham ile oynanacak Süper Kupa finali kadrosuna Donnarumma'yı dahil etmedi.
PREMIER LİG İDDİASI
Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, taraflar arasında geri dönüşü olmayan bir kopukluk yaşandı.
26 yaşındaki kalecinin bu yaz takımdan ayrılarak Premier Lig'in yolunu tutması bekleniyor.