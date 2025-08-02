Adı Galatasaray ile anılmıştı: PSG'de flaş Donnarumma gelişmesi!

Geçtiğimiz sezon yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşan Paris Saint Germain, yeni sezonun ikinci transferini Lucas Chevalier 'le yapıyor.

Lille'in genç kalecisiyle anlaşma sağlayan sağlayan Paris Saint Germain transferi en kısa süre içinde tamamlamak istiyor.

Chevalier transferi nedeniyle Gianluigi Donnarumma'nın takımdaki geleceği belirsizliğini korurken İtalyan kaleciyi kararını etkileyecek bir gelişme yaşandı.

RMC Sport'ta yer alan habere göre PSG yetkilileri, Donnarruma'ya Chevalier'in takıma katılacağına yönelik bilgi verdi. Ayrıca PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin de Chevalier'yi takımda ilk kaleci olarak düşünebileceğine dikkat çekildi.

Ancak Donnarumma'nın kalması halinde kalede kimin oynayacağıyla ilgili bir belirsizliğin yaşanabileceği ifade edildi. Donnarumma'nın çevresinin konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmayı reddettiği ve gelişmeleri takip edeceği aktarıldı.

Kontratı gelecek yaz sona erecek Gianluigi Donnarumma'nın adı Galatasaray'la birlikte Avrupa'dan birçok kulüple anılmıştı.