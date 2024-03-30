Tottenham, 'Son' dakikalarda galibiyeti aldı!

Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Luton Town'ı evinde 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 22:56
Tottenham, 'Son' dakikalarda galibiyeti aldı!
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İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile Rob Edwards'ın yönetimindeki Luton Town karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Tottenham 2-1 kazanırken golleri 51. dakikada Issa Kabore kendi ağlarına ve 86. dakikada Heung Min Son kaydetti.

Maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan Luton Town'un tek golünü ise 3. dakikada Tahith Chong kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 56'ya yükseltirken, Luton Town 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham deplasmanda West Ham'a konuk olurken, Luton Town deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.


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