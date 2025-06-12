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Tottenham, Thomas Frank'e emanet!

Tottenham, Thomas Frank'e emanet!

12.06.2025 23:25:00
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Haber Merkezi
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Tottenham, Thomas Frank'e emanet!

Tottenham Ange Postecoglou sonrası, teknik direktörlük görevine Thomas Frank'i getirdi.

Tottenham, yollarını ayırdığı Ange Postecoglou'nun yerini doldurdu.

İngiliz ekibi, teknik direktörlük görevine Brentford'dan Thomas Frank'in getirildiğini açıkladı.

Tottenham'dan yapılan açıklamada, Thomas Frank ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Thomas Frank, 2018/2019 sezonundan beri Premier League ekibi Brentford'u çalıştırıyordu.

BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Thomas Frank bu sezon Brentford'ın başında 43 maça çıktı. Bu maçların 19'unda zaferle ayrılırken 8 beraberlik elde etti, 16 kere mağlup oldu.

İlgili Konular: #transfer #İngiltere Premier Lig #Tottenham Hotspur

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