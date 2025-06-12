Giovanni van Bronckhorst Liverpool yolcusu!

Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Liverpool'un teknik ekibine katılmaya hazırlanıyor.

The Times'ın haberine göre Van Bronckhorst, Liverpool'dan ayrılıp Ajax'a geçen John Heitinga'nın yerine Arne Slot'un yardımcısı olarak görev alacak.

50 yaşındaki teknik adam, En son Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. 2024/2025 sezonunun başında gelen Bronckhorst, Beşiktaş ile Galatasaray'ı yenip Süper Kupa'yı kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI:

Beşiktaş ile toplamda 20 maça çıkan Hollandalı çalıştırıcı, 10 kez galibiyete ulaşırken 4 kez berabere kaldı ve 6 kere mağlup oldu.