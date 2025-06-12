Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı ve Kartal Kayra Yılmaz açıklaması!

Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı ve Kartal Kayra Yılmaz açıklaması!

12.06.2025 21:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı ve Kartal Kayra Yılmaz açıklaması!

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, canlı yayında Gökhan Sazdağı ve Kartal Kayra Yılmaz ile ilgili konuştu.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, A Spor'da açıklamalarda bulundu.


Açıkalın, Galatasaray ve Trabzonspor ile adı geçen Gökhan Sazdağı için gelen, "Gökhan Sazdağı için size ulaşan bir teklif oldu mu?" sorusunun ardından, "Hayır, ulaşmadı. Gökhan çok yetenekli bir oyuncumuz. Çok katkı sağlayan bir oyuncu ve kaptan. Çok karakterli bir oyuncu. Başkan olarak takımda görmek isterim ama daha yukarıda, daha başarılı da görmek isterim. Kendisinin de isteyeceği bir anlaşma zemini olursa, ben başkan olarak elimden geleni yaparım." yanıtını verdi.


Açıkalın, Beşiktaş'tan kiralanan Kartal Kayra Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Beşiktaş'ın kararı. Geçen yıl da aynısı olmuştu. Sezon başında karar veriyorlar. Sanırım hocalarının vereceği rapora göre geri dönüş yapacaklar. Bizde başarılı bir şekilde görev yaptı. Onu da aynı şekilde takımda görmek isteriz ama Beşiktaş'ın vereceği kararla ilgili bir durum." dedi.

İlgili Konular: #transfer #kayserispor #Gökhan Sazdağı

İlgili Haberler

Ognjen Mimovic'ten ayrılık kararı!
Ognjen Mimovic'ten ayrılık kararı! Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arası transfer döneminde Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic, sarı-lacivertlilerde forma giymeden ayrılmak istiyor.
Resmi açıklama geldi! Kevin De Bruyne Napoli'de...
Resmi açıklama geldi! Kevin De Bruyne Napoli'de... Napoli, Kevin De Bruyne ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncu yıllık 6 milyon euro kazanacak.
Giovanni van Bronckhorst Liverpool yolcusu!
Giovanni van Bronckhorst Liverpool yolcusu! Giovanni van Bronckhorst, Arne Slot'un yardımcısı olarak Liverpool'un teknik ekibine katılıyor.
Galatasaray'dan transfer mesajı!
Galatasaray'dan transfer mesajı! Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Leroy Sane transferinin ardından yeni transferler için mesaj verdi.