Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 10:23
Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

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TOTTENHAM - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

TOTTENHAM - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham, ligde oynadığı son maçta sahasında Brighton'ı 2-1 mağlup etmişti. 

Wolverhampton ise sahasında karşılaştığı Brentford mücadelesinden 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı. 


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