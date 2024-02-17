Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.
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TOTTENHAM - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
TOTTENHAM - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham, ligde oynadığı son maçta sahasında Brighton'ı 2-1 mağlup etmişti.
Wolverhampton ise sahasında karşılaştığı Brentford mücadelesinden 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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